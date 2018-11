Twee uur getrouwd, maar helikoptercrash maakt amper kilometer van thuis einde aan sprookjeshuwelijk

Het had de gelukkigste dag van hun leven moeten worden, maar voor een pasgetrouwd stel in Texas eindigde hun sprookjesbruiloft tragisch. Twee uur na de bruiloft stortte de helikopter neer, waarmee ze hun feest hadden verlaten.

Het was een prachtige dag voor Will Byler uit Bellville en Bailee Ackerman uit Orangefield. Als universiteitsstudenten leerden ze elkaar kennen in de Sam Houston State University en door de jaren heen werd hun liefde alleen maar groter.

De volgende stap was voor hen dan ook logisch: in het huwelijksbootje stappen omringd door al hun familieleden en vrienden. De ceremonie was romantisch, de glimlachen op hun lippen konden niet breder: het was hun sprookjeshuwelijk. Alle aanwezigen waren er zeker van dat hun een mooie toekomst stond te wachten.

Droom aan diggelen geslagen

Totdat ze twee uur later op een gruwelijke manier zouden omkomen. Het drama gebeurde in Uvalde met de Bell 206 B, de helikopter van de familie. In Texas is het immers niet ongebruikelijk dat boeren over een eigen helikopter beschikken. Op slechts een kilometer van de familieranch waar het feest werd gehouden, vloog de helikopter tegen een heuvel.

Bij de crash kwamen behalve de twee pasgehuwden ook hun piloot Jerry om het leven, zo meldt Fox News.