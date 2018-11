“Opgefokte” Ruud Vormer is het niet eens met coach en hoopt op basisplaats in Champions League

Ruud Vormer stond zaterdag een beetje te koken in de Genkse mixed zone. De Nederlander zat voor de tweede keer op rij op de bank – al mocht hij wel nog invallen – en kan dat als kapitein moeilijk plaatsen. “Ja, ik was opgefokt tijdens mijn invalbeurt.” Vormer hoopt dan ook dat hij morgen in Monaco opnieuw in de ploeg staat.

“Als kapitein word je er normaal gezien niet zomaar uitgehaald, maar bij deze coach wel”, haalde Vormer de schouders op.

Leko insinueerde dinsdag nog dat Vormer best wat rust kan gebruiken na zowat alles gespeeld te hebben in 3,5 jaar Club, maar zelf verwijst de Nederlandse international die uitleg naar de prullenmand. Volgens hem gaat het om een sportieve keuze. “Dan moet je anderen ook rust geven. Dit zijn jullie niet gewoon, hé? Vraag maar lekker aan de coach waarom. Mensen verwachten twintig goals van mij, maar als dat niet gebeurt, ben je de lul. Maar op de bank verzamel je geen statistieken.”

Met een degelijke invalbeurt onderstreepte hij nochtans dat hij klaar is. “Ik voel me niet moe. Er is bijna niets veranderd aan mijn spel, hoewel het misschien opnieuw wat agressiever kan. Tijdens mijn invalbeurt was ik vooral opgefokt, ja. Ik was geprikkeld.”

Blijven lachen

Vormer kon verder wel leven met het punt van zijn ploeg. “Niet op basis van de eerste 20 minuten, maar daarna hebben we hen problemen bezorgd met onze hoge druk. Zo dwing je kansen af.”

De hamvraag is nu of hij morgen in Monaco opnieuw in de ploeg staat. “Ik hoop het alleszins. Morgen (zondag, red.) gaan we weer lekker hard trainen en dan horen we het wel. En hopelijk winnen we ook eens in de Champions League. Of ik nog kan lachen? Natuurlijk. Er zijn ergere dingen in het leven.”

