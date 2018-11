Ongezien: amper 14-jarige spits doet netten trillen in Zuid-Amerikaanse klassieker met dol slot

Waar was jij mee bezig toen je 14 jaar was? De meesten onder ons lagen toen vooral wakker van vrienden, uitgaan en school. Dat is niet het geval voor Fernando Ovelar. Die scoorde afgelopen weekend op die gezegende leeftijd zijn eerste professionele goal.

Ovelar stond zondag in de basis voor de Paraguayaanse Clásico tussen Olimpia en Cerro Porteno, samen goed voor 73 titels in de Primera Division. Beide ploegen strijden ook dit seizoen voor het kampioenschap, met Olimpia dat de dans leidt. Zijn basisplek was al opmerkelijk, maar Ovelar deed na 16 minuten vlotjes de netten trillen voor Cerro Porteno.

Fernando Ovelar : 14 ans, 9 mois, 29 jours et.... buteur dans un Superclásico paraguayen ?? pic.twitter.com/MjnSRBazYi — Lucarne Opposée (@LucarneOpposee) 4 november 2018

De amper 14-jarige spits ging quasi meteen de wereld rond:

14 años, 9 meses y 27 días...



FERNANDO OVELAR ??#LaMejorCanteraDelPaís ?? pic.twitter.com/Z6iwkvNIeX — Club Cerro Porteño (@CCP1912oficial) 4 november 2018

What were you doing when you were 14?



?? Homework?

?? Playing with your friends?

?? Spending your time on video games?

?? Scoring in your country's biggest derby?



Unless you're Fernando Ovelar of ????Paraguay's Cerro Porteno, chances are you didn't choose the last one... ???? https://t.co/dC7mXCZPti — FIFA.com (@FIFAcom) 5 november 2018

What were you doing aged 14?



Fernando Ovelar has just scored in the biggest club fixture in Paraguay.



More here: https://t.co/BsfeYB45Su pic.twitter.com/in2iQxFAVq — BBC Sport (@BBCSport) 5 november 2018

Incredible scenes as 14 years, 9 months and 27 days old Fernando Ovelar scores in Paraguay #ElClasico ????https://t.co/b1da2aMpsN pic.twitter.com/DiZ9An7Udt — AS English (@English_AS) 5 november 2018

Fernando Ovelar:



??14 years old

?2 games for Cerro Porteno

??youngest player in the history of Paraguayan football

??goal in Paraguayan Clásico against Club Olimpia



El Proximo Idolo. ???? pic.twitter.com/jZs7TlSxMm — FootballTalentScout (@FTalentScout) 4 november 2018

Dol slot

De wedstrijd eindigde op een 2-2-gelijkspel. Nestor Camacho, die ruim dubbel zo oud is als Ovelar, zette de bordjes weer gelijk en dan was het wachten tot de extra tijd. Jorge Ortega scoorde in de 93ste minuut een penalty voor Olimpia, maar twee minuten later legde Marcos Rojas de eindstand vast. In de 99ste (!) minuut kregen zowel Hernesto Benitez als Victor Caceres nog rood.

In de stand leidt Olimpia nu met 39 punten uit 17 wedstrijden. Cerro Porteno moet het met zeven punten minder stellen op de tweede plaats en kon nu al vier wedstrijden niet meer winnen.