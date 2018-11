Advocaat van Pakistaanse vrouw die ter dood veroordeeld was, naar Nederland gevlucht

Saiful Mulook, de advocaat van Asia Bibi, is naar Nederland gevlucht.

De advocaat van Asia Bibi, de vrouw die onlangs door het hooggerechtshof in Pakistan is vrijgesproken van godslastering, is naar Nederland gevlucht. Dat meldt de stichting Hulp Vervolgde Christenen (HVC) die hem sinds zaterdag onderdak biedt.

Saiful Mulook geeft maandagmiddag op een persbijeenkomst in Den Haag tekst en uitleg en zal zijn visie geven op de ontwikkelingen in de zaak van de vrouw. Directeur Jan Dirk van Nifterik van HVC geeft een toelichting.

De advocaat verklaarde zaterdag nog dat hij Pakistan ontvluchtte omdat hij vreesde voor zijn leven. “In het huidige scenario, is het voor mij niet mogelijk om in Pakistan te leven”, zei hij. “Ik moet in leven blijven omdat ik de juridische strijd moet voortzetten voor Asia Bibi.”

Bibi zat zo’n acht jaar in een dodencel omdat ze de profeet Mohammed zou hebben beledigd tijdens een ruzie met buren. Ashiq Masih, de man van Asia Bibi, heeft in het Verenigd Koninkrijk politiek asiel aangevraagd.

De vrijlating van de vrouw heeft tot hevige protesten geleid in Pakistan, georganiseerd door de radicaalislamitische partij Tehreek-i-Labaik (TLP).