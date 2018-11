Zware straffen voor Nederlanders die West-Vlaanderen bevoorraadden met heroïne

Brugge / Oostende / Roeselare - De strafrechter in Brugge kende maandagochtend geen genade voor twee Rotterdamse neven die tal van West-Vlaamse dealers van heroïne voorzagen. Jamal (42) en Yassine (22) El M. kregen respectievelijk twaalf en tien jaar effectieve celstraf. Het openbaar ministerie had vijftien en tien jaar cel gevraagd. De twee kregen ook elk een geldboete van 16.000 euro opgelegd. Daarnaast beval de rechter ook een onderzoek naar de totale opbrengst van hun enorme drugshandel. De winsten worden geschat op 2 miljoen euro, maar dat bedrag kan dus nog oplopen.

Het onderzoek naar de handel van de neven ging van start toen hun gsm-nummers bleven opduiken in verschillende drugsdossiers. Onderzoek wees uit dat talrijke West-Vlaamse dealers zich gingen bevoorraden bij de neven in Rotterdam. De drugs, hoofdzakelijk heroïne, werden vervolgens doorverkocht in onder meer Oostende.

Heel wat afnemers van de twee werden intussen al berecht in afzonderlijke processen. De neven zouden de voorbije vijf jaar minstens 211 kilogram heroïne hebben verkocht. Maar ook voor cocaïne en MDMA kon je bij de twee terecht. Op 14 november 2017 werden ze ingerekend. Tijdens verschillende huiszoekingen in hun panden in Rotterdam troffen de speurders toen bijna vijf kilogram marihuana, bijna vier kilogram heroïne, een kilo cocaïne, ruim 400 gram MDMA en ruim 100.000 euro cash geld aan.

De neven werkten ook met koeriers, van wie er vier mee in de beklaagdenbank zaten. Een van hen kreeg vier jaar effectieve celstraf. De drie anderen elk 37 maanden effectief.

De nabestaanden van drie dodelijke slachtoffers van heroïnegebruik in Brugge, Oostende en Roeselare stelden zich burgerlijke partij in de zaak en kregen een totale schadevergoeding toegekend van ruim 20.000 euro.