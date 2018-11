Europa lanceert nieuwe weersatelliet

Europa lanceert in de nacht van dinsdag op woensdag een nieuwe polaire weersatelliet, zo hebben het lanceerbedrijf Arianespace en het Europese Ruimtevaartbureau ESA meegedeeld. De kunstmaan voert ook een instrument mee dat meer moet leren over de impact van de mens op de luchtkwaliteit en klimaat. Een team van de ULB werkt al bijna twintig jaar aan deze missie.

Van op de Europese lanceerbasis Kourou in Frans-Guyana moet woensdag om exact 1.47 uur Belgische tijd een Russische Sojoez-draagraket opstijgen. Een uur later moet de 4 ton wegende Metop-C van ESA en Eumetsat, de operator van Europese weersatellieten, vrijkomen van de bijkomende Fregat-trap in een bijna-polaire baan op 811 km hoogte, met een inclinatie van 98,37 graden ten opzichte van de Evenaar.

ESA, dat de kunstmaan heeft laten bouwen voor Eumetsat, beklemtoont dat de Metop-satellietfamilie de grootste impact heeft op de accuratesse van weersvoorspellingen. (Eumetsat opereert ook geostationaire weersatellieten). Volgens Arianespace zijn de Metops van essentieel belang voor weersvoospellingen met de computer voor de 12 toekomstige uren tot 10 dagen.

Een eerste exemplaar ging in 2006 de ruimte in, een tweede in 2012. Beiden zijn van op Bajkonoer gelanceerd, en zijn nog operationeel, zegt Cathy Clerbaux van de ULB, een onderzoekster in kwantumscheikunde en fotofysica.

Vervaardigd door Airbus Defense and Space is de Metop-C de laatste satelliet van deze generatie weersatellieten. Het is ook de dertiende keer dat Arianespace een kunstmaan van Eumetsat, dat de Metop-C 72 uur na lancering door ESA overhandigd krijgt, de ruimte inbrengt. Anders gezegd, Arianespace lanceerde al de hele satellietenvloot van Eumetsat.

De Metop-C heeft een geplande levensduur van vijf jaar en voert acht hoofdinstrumenten mee.

Een ervan is de door het Franse ruimtevaartbureau CNES ontwikkelde IASI, een infrarode Michelson interferometer. Die moet niet alleen helpen bij weersvoorspellingen, maar meet ook concentraties van vervuilende gassen in de atmosfeer zoals koolstofdioxide, methaan, ozon. Hij houdt volgens de ULB ook een reeks parameters in de gaten die een sleutelrol spelen in ons klimaat.

De instrumenten leveren dagelijks ongeveer 1,2 miljoen te verwerken data.

De gelijktijdige werking van de drie Metops laat een buitengewone en nooit geziene geografische dekking toe. Alle plaatsen op onze wereldbol worden meerdere keren per dag overvlogen, beklemtoont de Franstalige Vrije Universiteit van Brussel.

Voor Arianespace is het de achtste lancering van dit jaar.