Waarom waren er tijdens de herfstvakantie geen werken op E40?

Er wordt deze week grote hinder verwacht op de E40-autosnelweg ter hoogte van Gent, nu daar de laatste fase van de herstellingswerken is aangebroken. Maar waarom werd er tijdens de herfstvakantie, doorgaans een rustige periode op de baan, niet voortgewerkt?

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AVW) waarschuwde zondag dat autogebruikers deze week de E40 ter hoogte van Gent beter vermijden, en anders rekening moeten houden met oplopende wachttijden. Door wegenwerken blijven slechts twee rijstroken over in elke richting, en ook drie lussen van de verkeerswisselaar gaan dicht tot het einde van de werken op maandag 12 november.

Maar waarom konden die werken niet worden uitgevoerd tijdens de herfstvakantie, wanneer het merkbaar rustiger is op de baan, vragen heel wat autogebruikers zich af. Sylvie Syryn van AVW Oost-Vlaanderen vindt het een terechte vraag.

“Het was dan ook de bedoeling dat de werken zouden doorlopen tijdens de herfstvakantie, alleen is de fase die gepland stond - namelijk werken aan een brug - niet kunnen doorgaan omdat de schade te groot bleek. Omdat die werken zouden uitlopen en de winter voor de deur staat, is besloten om die op een ander moment te plannen. Daarom is die fase ervan tussenuit gevallen”, verklaart Syryn.

“We vinden dat zelf ook een beetje ongelukkig, want we proberen zo veel mogelijk werken te plannen in rustige periodes”, aldus Syryn, die wel benadrukt dat de werken vorige week niet volledig stillagen. “Er is iets van herstellingswerken uitgevoerd, voornamelijk ’s nachts, maar een volledige verschuiving van de werken was niet mogelijk.”