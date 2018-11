Starbucks deelt morgen aan iedereen gratis koffie uit in Antwerpen-Centraal (en dat is niet het enige)

Antwerpen - Gratis koffie? Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn, maar wie dinsdag langs de Starbucks in Antwerpen-Centraal passeert, mag wel degelijk een gratis beker verwachten. Dat bevestigt marketingspecialist Dana Van Hullebusch van de Antwerpse Starbucks aan Het Nieuwsblad Online. De opvallende actie gaat razendsnel viraal op sociale media en dat heeft gevolgen.

Eigenlijk is het één groot verjaardagscadeau. Starbucks bestaat immers tien jaar en bij de heropening van hun filiaal in Antwerpen-Centraal delen ze opvallende geschenken uit. “Elke klant die bij ons passeert krijgt een gratis Caramel Macchiato, Latte of Cappuccino”, bevestigt Van Hullebusch aan Het Nieuwsblad Online. En dat van zes uur ’s ochtends tot 22 uur ’s avonds. Hou er dus wel rekening mee: de dag beginnen met een gratis “zwarte koffie” is niet mogelijk.

Wie niet helemaal tot in Antwerpen komt, heeft ook geluk. “In alle andere winkels van Starbucks kunnen klanten een gouden sticker op hun beker krijgen. Wie dat geluk heeft, krijgt een gratis hervulbare beker”, klinkt het. Zolang de voorraad strekt, natuurlijk, want elke winkel heeft maar 150 bekers om uit te delen. “Bij sommige filialen maakt elke klant kans, bij anderen één op de drie bijvoorbeeld.”

De opmerkelijke actie van Starbucks gaat razendsnel viraal op het internet, en dat beseffen ze ook in de Antwerpse vestiging. “Wij verwachten absoluut een stormloop in Antwerpen-Centraal. We hebben meer personeel voorzien, hangen ballonnen buiten en hebben een deejay geregeld. Dan kan het feestelijk doorgaan”, besluit Van Hullebusch.