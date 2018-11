Huis met drie verdiepingen stort in na mogelijke gasexplosie: twee personen lichtgewond

Een gebouw in het hartje van de Franse stad Marseille is maandag ingestort. Meer dan veertig reddingswerkers en achttien voertuigen werden ingezet om naar slachtoffers te zoeken. Intussen werden twee lichtgewonden vanonder het puin gehaald. Het oude gebouw werd volledig verwoest tijdens de instorting en volgens de brandweer dreigt het aanpalende gebouw ook in te storten.

Het is voorlopig nog onduidelijk waarom het gebouw in de bekende Rue d’Aubagne, vlakbij de oude haven van Marseille, plots instortte. Het huis was volgens de lokale overheid onbewoonbaar verklaard en de instorting is mogelijk het gevolg van een gasexplosie. Over de lichtgewonde slachtoffers zijn nog geen details bekend.