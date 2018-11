13-jarige die uit het leven probeerde te stappen na zelfmoordspel op WhatsApp is nu toch overleden

Het parket van Luxemburg wil nog altijd niet bevestigen dat de 13-jarige jongen uit Bertrix die uit het leven probeerde te stappen dat deed nadat hij een zelfmoordspel had gespeeld op WhatsApp. Zijn moeder is daar wel van overtuigd. De jongen is maandagochtend in het ziekenhuis overleden.

Meer dan een week zweefde de tiener tussen leven en dood. Hij lag in een diepe coma en daar is hij niet meer uit ontwaakt. Maandagochtend bevestigde zijn mama het overlijden van haar zoon.

“Hij had geen problemen en was niet het type om uit het leven te stappen”, zegt de moeder. Volgens haar werd haar zoon tot zijn daad aangezet door de ‘Momo Challenge’ die hij op zijn computer speelde. In dat spel moeten opdrachten worden uitgevoerd en worden deelnemers uiteindelijk aangezet tot de ‘ultieme uitdaging’.

De jongen werd vorige week bewusteloos gevonden in zijn kamer. Hij had zich proberen te verhangen. Hij werd gereanimeerd en lag sindsdien in een diepe coma. Nu is hij dus overleden.

Het parket van Luxemburg onderzoek de zaak nog altijd en weigert voorlopig te communiceren over de conclusies.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op www.zelfmoord1813.be