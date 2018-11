Verkeerswisselaar E40 in Zwijnaarde vanaf maandagavond dicht

De drie lussen van de verkeerswisselaar in Zwijnaarde gaan vanaf maandagavond dicht. Een aannemer geeft het wegdek op de drukke verkeersas een grondige renovatie. Het verkeer moet daardoor aan sterk verlaagde snelheid over twee versmalde rijstroken. Dat zal zeker tijdens de spits lange files veroorzaken. Het Agentschap Wegen en Verkeer vraagt automobilisten om in de mate van het mogelijke alternatieve vervoersmodi te overwegen.

In de nacht van maandag op dinsdag plaatst de aannemer signalisatie en rijbaanafscheiders. Drie lussen van de verkeerswisselaar in Zwijnaarde zijn afgesloten vanaf 22 uur: beide lussen van de E40 vanuit Brussel naar de E17 (Antwerpen en Kortrijk) en de lus van de E17 vanuit Antwerpen naar de E40 richting Brussel. Die laatste lus gaat dicht omdat auto’s door de versmalde rijstroken niet veilig kunnen invoegen.

Vanaf dinsdag begint de heraanleg van de E40. Alle verkeer richting kust zal via doorsteken door de middenberm naar de andere rijrichting geleid worden. Ook daar zijn twee versmalde rijstroken in elke richting. Bovendien geldt een snelheidsbeperking van 50 km/u om de veiligheid van de arbeiders te garanderen. Dat zal regelmatig files veroorzaken. Wegen en Verkeer wil aanrijdingen in de staart van de file voorkomen met een filedetectiesysteem. Het systeem waarschuwt weggebruikers hoe ver ze van de werf of file verwijderd zijn.

De werken duren tot 12 november.