Bizar arbeidsongeval: man komt onder vallende vorklift terecht, slachtoffer overleden

Leuven - Tijdens voorbereidende werken bij het Leuvens bedrijf Imec is een arbeider om het leven gekomen. Om nog onduidelijke reden is een vorklift op het slachtoffer gevallen. Voor het slachtoffer kwam alle hulp te laat.

“We kunnen helaas bevestigen dat een werknemer van een externe firma overleden is bij een ongeval tijdens werken aan onze ‘clean room’”, zegt Hanne Degans, woordvoerster van IMEC. “Dit is voor ons een zware klap. Onze aandacht gaat nu uit naar zijn collega’s, familie en vrienden. Verder wachten we het onderzoek af.”

Het is nog niet helemaal duidelijk hoe het dodelijk ongeval is kunnen gebeuren, maar volgens ooggetuigen stond de vorklift op een platform dat met een kraan omhoog gehesen werd. Het platform is gekanteld, vervolgens is de vorklift naar beneden gedonderd en op de arbeider terechtgekomen.

De arbeidsinspectie en parket zijn ter plaatse.

IMEC is het grootste onafhankelijke Europese onderzoekscentrum op het gebied van micro-elektronica, nanotechnologie, ontwerpmethodes en technologieën voor ICT-systemen.