Tottenham kan in Champions League zoals verwacht slechts rekenen op één van zijn drie Belgen

Foto: Action Images via Reuters

Mousa Dembélé kan morgen/dinsdag zoals verwacht niet meespelen met Tottenham in het Champions Leagueduel tegen PSV. De middenvelder liep zaterdag in het competitietreffen tegen Wolverhampton een blessure aan de rechterenkel op. Hij moest al na enkele minuten worden gewisseld.

“Mousa Dembélé (enkel) wordt verder opgevolgd en zal niet beschikbaar zijn voor de wedstrijd van morgen”, zo laten de Spurs maandag weten.

Jan Vertonghen is nog steeds out met een hamstringblessure. “Zijn herstel gaat goed vooruit”, stelt de club. Toby Alderweireld is wel fit.

Als de Londenaars uitzicht willen behouden op overwinteren in de Champions League, moeten ze dinsdagavond in Wembley winnen van PSV. Beide teams haalden slechts 1 punt uit hun eerste drie duels. Barcelona leidt in groep B met 9 op 9 voor Inter Milaan (6 punten).