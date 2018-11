Gecrasht vliegtuig had problemen met snelheidsmeter op vier vluchten

Het Indonesisch passagiersvliegtuig dat vorige week in de zee neerstortte met 189 mensen aan boord, had op zijn laatste vier vluchten problemen met de snelheidsmeter. Dat melden onderzoekers maandag op basis van analyses van de zwarte doos.

De Lion Air Boeing 737 MAX 8 stortte op 29 oktober neer in de zee, dertien minuten nadat het opgestegen was in de internationale luchthaven van Jakarta. Alle 189 mensen aan boord zijn gestorven.

“Het toestel had problemen op vier opeenvolgende vluchten”, zei Nurcahyo Utomo, onderzoeker van het National Transportation Safety Committee (KNKT), maandag op een persconferentie. “We proberen te achterhalen of de indicator, het meetinstrument of het computersysteem kapot was en of er een onderdeel was weggehaald of vervangen.”

Lion Air bevestigt de rapporten dat het vliegtuig “onbetrouwbare” informatie gaf over de hoogte en snelheid van zijn vorige vlucht van Bali naar Jakarta op 28 oktober. Maar volgens de technisch directeur Edward Sirait waren die nacht de problemen opgelost.

Volgens de voorzitter van KNKT, Soerjanto Tjahjono, was er geen probleem met de motoren, aangezien het vliegtuig aan hoge snelheid in het water terecht kwam.

De onderzoekers en politie lichtten maandag de familieleden van de slachtoffers in over de ontwikkelingen van het onderzoek. Sommigen onder hen maakten van de gelegenheid gebruik om het luchtvaartbedrijf te bevragen over de veiligheid en de manier hoe ze de ramp hebben aangepakt.

Soerjanto liet weten dat de KNKT binnen een maand een voorafgaand rapport over het ongeluk zal vrijgeven. Hij zei nog dat de onderzoekers 69 uur data van de datarecorder van de vlucht hebben kunnen recupereren en hopen dat de stemopnames van in de cockpit gevonden zullen worden. “Die data is cruciaal om de oorzaak van het ongeval te kunnen vaststellen”, klinkt het nog.

De Indonesische autoriteiten kondigden ook een “speciale audit” aan van de luchtvaartmaatschappij. Dat liet de minister van Transport Budi Karya Sumadi weten. Lion Air wordt wel vaker bekritiseerd voor haar veelvoorkomende vertragingen, slechte service en veiligheidsincidenten.