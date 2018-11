“Profiel van Asia Bibi lijkt in aanmerking te komen voor asiel”, zegt kabinet-Francken

De Pakistaanse vrouw Asia Bibi “lijkt het profiel te hebben dat in aanmerking komt voor asiel” in ons land. Dat werd maandag vernomen op het kabinet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). Omdat het over een individueel dossier gaat, wil het kabinet er verder weinig commentaar over kwijt. “We gaan het dossier rustig bekijken en zien hoe het verder verloopt”, luidt het.

Kamerlid Peter Luykx (N-VA) had zondag een oproep gelanceerd richting minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders om Asia Bibi, de vrouw die onlangs door het hooggerechtshof in Pakistan is vrijgesproken van godslastering, asiel aan te bieden. Minister Reynders staat er niet afkerig tegenover, maar wijst erop dat ook staatssecretaris Francken daarin een rol te spelen heeft.

Ondertussen heeft de echtgenoot van Asia Bibi asiel aangevraagd in de Verenigde Staten, Canada en Groot-Brittannië.