Drie jaar cel voor man die buurvrouw overgoot met frietvet

Aalst - De correctionele rechtbank in Dendermonde heeft Frederik B. (36) uit Aalst veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar. Hij overgoot op 14 mei zijn buurvrouw met frietvet en mayonaise, sloeg haar, zette een mes op haar keel, sneed haar met glasscherven en vernielde haar appartement en auto.

“Ik dacht dat ik ging sterven”, getuigde het slachtoffer in tranen tijdens het proces. “Ik ben huilend en op mijn handen en voeten naar buiten gekropen, schreeuwend om hulp.”

Frederik B., die in hetzelfde gebouw woonde als het slachtoffer, had na het overlijden van haar echtgenoot een relatie aangeknoopt met de weduwe. Volgens de vrouw was die op een paar intieme momenten na alleen maar vriendschappelijk.

Die bewuste dag was hij bij haar komen aankloppen om 50 euro te vragen. Toen hij die niet kreeg, sloegen de stoppen door. “Ik kan me niet meer helder herinneren wat er die dag is gebeurd”, zie Frederik B. “Ik had veel te veel gedronken en we hadden ruzie.”

Het openbaar ministerie noemde de feiten “de totale vernedering” voor het slachtoffer.