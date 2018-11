Vier jaar cel voor landloper die naakt garage binnendrong en vrouw (69) aanrandde

Wetteren / Turnhout - Landloper Jurgen A. (41) is door de rechtbank van eerste aanleg in Dendermonde veroordeeld tot vier jaar effectieve gevangenisstraf. Op 13 augustus van dit jaar had hij een 69-jarige vrouw aangerand in de garage van haar huis in Wetteren.

Jurgen A. was naakt bij haar in de auto gekropen toen ze op het punt stond om te vertrekken naar de zwemles. “Hij had alleen een handdoek met daarop Disneyfiguren over zijn hoofd gelegd om niet herkend te worden”, deed de advocaat van het slachtoffer tijdens het proces het relaas van de feiten. “Hij is de vrouw meteen beginnen aanranden en vroeg haar om seks. Het slachtoffer werd helemaal uitgekleed en moest haar ogen bedekken met haar hemd. Omdat ze weigerde om met hem naar de slaapkamer te gaan moest ze uitstappen en in een tuinstoel gaan zitten. Daar werd ze verder aangerand. Jurgen A. zei dat hij haar geen pijn ging doen zolang ze deed wat hij haar vroeg. Gelukkig kwam er net op dat moment een vriendin aanbellen, waardoor de man op de vlucht sloeg. We mogen er niet aan denken wat er gebeurd zou zijn als die vrouw niet was langsgekomen. Het slachtoffer vond nadien in haar auto ook nog een telefoonkabel terug waar A. een strop mee had gemaakt.”

Jurgen A. kon nog diezelfde dag na een klopjacht van de politie ingerekend worden. Hij had zich verschanst in de garage van de buren. Bij het gerecht stond hij al gekend voor een hele reeks andere feiten. Nadine Maes, de advocaat van Jurgen A., erkende volmondig het leed van het slachtoffer. “Ik kan alleen maar vaststellen dat mijn cliënt zich enorm schaamt over wat hij heeft gedaan”, aldus de raadsman. “Hij heeft intussen het initiatief genomen om via een bemiddelaar in contact te komen met zijn slachtoffer.”

Jurgen A. was tijdens zijn proces zelf niet aanwezig.