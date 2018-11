Roekeloze wegpiraat bezorgt bestuurder de schrik van zijn leven wanneer hij via pechstrook E40 voorbij vlamt

Oostkamp - Een man uit Oostkamp schrok zich zaterdagmiddag rot toen hij op het op- en afrittencomplex E40/E403 in Oostkamp naar Brugge af sloeg. Plots raasde een andere wagen hem rechts over de pechstrook voorbij. Het hallucinante tafereel werd met door dashcam in de auto vastgelegd. “Ik schrok me rot”, zegt de man, die liever anoniem blijft.

De videobeelden die onze redactie toegestuurd krijgt, zijn hallucinant. “Ik had die wagen daar uiteraard nooit meer verwacht.” Op de plaats van de feiten is de snelheid beperkt tot 90 kilometer per uur, maar de voorbij scheurende Skoda Octavia reed volgens de man veel sneller.

Bij de politie heeft men het filmpje ondertussen bekeken, al is het nog niet duidelijk wat er precies mee zal gebeuren. “Vast staat dat dit enorm gevaarlijk is. Die bestuurder nam heel veel risico’s en pleegde strafbare feiten”, klinkt het.