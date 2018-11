Pretparken opnieuw populair deze herfstvakantie

De herfstvakantie heeft opnieuw heel wat bezoekers naar de pretparken gelokt. Onder meer Mini-Europa, Walibi en Pairi Daiza, dat een record optekende, laten maandag weten dat ze tevreden zijn met het afgelopen Halloween-seizoen.

We evenaarden bijna het record van vorig jaar, luidt het bij Walibi. “We ‘kietelen’ zo het recordaantal van 160.000 bezoekers op 13 dagen tijd in 2017.” Dat is volgens het pretpark onder meer te danken aan de formule “Enjoy the day/Fear the night” en de globale Halloween-sfeer in het park, met 350 monsters.

Ook Bellewaerde deed het goed door de Halloween-activiteiten. De cijfers van 2017 werden geëvenaard en het park eindigde op 750.000 bezoekers. Bellewaerde viert al sinds 2001 Halloween in het park. “Halloween Fiësta Mortal was ook dit jaar zeer succesvol dankzij de mix van gehalloweeniseerde attracties, verbluffende decors, magische shows, angstaanjagende spookhuizen en nocturnes met muzikaal vuurwerk.” De Halloween-periode vertegenwoordigt ongeveer 12 procent van het totale bezoekerscijfer.

Bij Pairi Daiza hebben ze het over een “uitstekende” herfstvakantie. Die was goed voor het beste seizoen in de geschiedenis van het park, met twee miljoen bezoekers. “We zijn verheugd en danken onze bezoekers, dankzij wie we nu drie miljoen kunnen investeren in projecten voor natuurbehoud in België en de rest van de wereld”, laat het dierenpark weten. Het gaat onder mee om een project voor de herintroductie van de Spix’ ara in Brazilië, onderzoek naar een herpesvirus dat de Aziatische olifant treft en onderzoek naar de voortplanting van de reuzenpanda.

Het Atomium deed het ook goed en kreeg van zaterdag 27 oktober tot zondag 4 november 21.495 bezoekers. Heel wat Belgen, maar ook toeristen uit Duitsland en Frankrijk, trokken naar het monument.

Mini-Europa telde ongeveer evenveel bezoekers al vorig jaar. Gerekend over de voorbije 10 maanden, stevent Mini-Europa af op een van de beste seizoenen uit zijn carrière, laat het miniatuurpark weten. Het verwelkomde 17 procent meer buitenlandse en 3 procent meer Belgische bezoekers. De recente sluiting van Océade ligt waarschijnlijk mee aan de basis voor de minder grote stijging van het Belgische bezoekersaantal.

Bij Plopsa luidt het dat ze “zeer tevreden” zijn over de bezoekersaantallen in de herfstvakantie in de Belgische Plopsa-parken, voornamelijk met de resultaten in Plopsa Indoor Hasselt. “Gezien ons seizoen nog doorloopt tot en met het einde van de kerstvakantie, communiceren we de absolute aantallen op het einde van ons seizoen.”