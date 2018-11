Fans van Zulte Waregem zijn het beu en richten zich tot bestuurders Belgisch voetbal: “Hier moet worden ingegrepen”

De supportersfederatie van Zulte Waregem is het beu. Nadat de supporters afgelopen weekend op het veld van STVV meerdere dubieuze fases zagen uitdraaien in hun nadeel, schreven ze een open brief aan de bestuurders van het Belgisch voetbal. “Excuses van meneer Verbist (scheidsrechtersbaas, nvdr.) zullen hier weinig aan veranderen. Hier moet worden ingegrepen”, klinkt het.

Heel Zulte Waregem was woedend na de 2-1-nederlaag op STVV. De meegereisde fans zagen in Limburg de 0-2 van Hamdi Harbaoui afgekeurd worden nadat de VAR ingreep. Een vermeende elleboogfout leverde Harbaoui ook nog een gele kaart op. In de tweede helft greep diezelfde Harbaoui in met een tackle. Tot ieders verbazing kreeg hij een tweede gele kaart. In de eerste helft had Essevee ook al een penalty kunnen krijgen voor een fout op Bongonda.

Voor de supportersfederatie is het hoe dan ook genoeg geweest. In een open brief wordt tekst en uitleg gegeven, met daarbij een opsomming van de foute beslissingen die Essevee al heel wat punten zouden hebben gekost.

“Wij vragen na scheidsrechterlijke dwalingen en blunders met aandrang aan de beleidsmakers van het Belgische voetbal om in te grijpen. Wij vragen dat zij die in de fout gaan op zijn minst de gepaste sanctie krijgen, wil men nog enige geloofwaardigheid behouden”, klinkt het. “Pas dan kunnen wij opnieuw geloven in neutraliteit én de geloofwaardigheid van de arbitrage respecteren.”

“Dat wij als ploeg laatste staan, zouden we aanvaarden mochten we echt niet beter kunnen. Maar als scheidsrechterlijke dwalingen en beslissingen van de VAR onze spelers telkens K.O. slaan, dan is er meer aan de hand. Excuses van meneer scheidsrechtersbaas Verbist zullen hier weinig aan veranderen. Hier moet worden ingegrepen”, klinkt het.

Lees hier de open brief “aan de bestuurders van ons Belgisch voetbal”:

De afgelopen weken kwam het Belgisch voetbal meermaals op een minder fraaie manier in beeld. Malafide praktijken op en rond het veld deden ons imago geen goed. Dat daar scheidsrechters bij betrokken waren, was ook voor ons als supporter een grote ontgoocheling. De geloofwaardigheid van de arbitrage kwam hierdoor serieus in gevaar maar desalniettemin gaf het merendeel van de supporters het scheidsrechterskorps nog steeds het voordeel van de twijfel en bleven we hen die niet betrokken waren steunen.

Sinds gisteren moeten we deze visie als Zulte Waregem supporters echter duidelijk bijschaven want met verbijstering hebben we moeten vaststellen dat de neutraliteit op vandaag wel degelijk wankelt.

Wilden we de scheidsrechterlijke dwalingen van de afgelopen weken thuis tegen Anderlecht en in Charleroi nog afdoen als toeval, ook al hadden we dit ook in andere wedstrijden dit seizoen al meegemaakt, dan kunnen we de blunders die de scheidsrechter en de VAR gisteren op Sint Truiden maakten niet zomaar meer naast ons neer leggen. Dit was er immers ver over. Getuige daarvan ook de bevestiging in de verschillende media.

Excuses van Meneer Verbist zullen hier vandaag weinig aan veranderen. Hoe kan je dit in hemelsnaam blijven verdedigen? Hier moet worden ingegrepen.

Als kleine familieclub die zich door keihard werken en hechte samenhang heeft opgewerkt tot een club in de G6, met een transparant beleid e´n mooie jaarcijfers trekken wij, supporters, vandaag spreekwoordelijk aan de alarmbel. Als voornaamste stakeholder in het Belgisch voetbal, namelijk de supporters, moeten we opnieuw vaststellen dat met onze voeten wordt gespeeld.

Ons bestuur zal uiteraard monddood worden gemaakt met straffen en boetes doch wij willen dit probleem, als supporters, openlijk aan de kaak stellen.

Onze spelers knokten zich de afgelopen weken samen met ons door een heel moeilijke periode maar we moeten vaststellen dat het voetbal in België op vandaag niet fair verloopt. Dat wij als ploeg laatste staan zouden we aanvaarden mochten we echt niet beter kunnen, maar als scheidsrechterlijke dwalingen en beslissingen van de VAR onze spelers telkermale KO slaan op momenten dat we duidelijk speloverwicht hebben, zelfs meermaals scoren, dan is er meer aan de hand.

Wij hopen niet, we vragen deze keer met aandrang aan de beleidsmakers van het Belgisch voetbal om in te grijpen en voor zij die in de fout gaan op zijn minst de gepaste sanctie toe te passen wil men nog enige geloofwaardigheid behouden.

Pas dan kunnen wij opnieuw geloven in neutraliteit e´n de geloofwaardigheid van de arbitrage respecteren.

Supportersfederatie Esseveefans

NB: enkele voorbeelden

- STVV-Essevee: strafschopfase op Bongonda niet toegekend

- STVV-Essevee: vermeende elleboogfout Harbaoui

- STVV-Essevee: tackle op de bal door Harbaoui wordt geel gestraft

- Charleroi-Essevee: strafschopfase op Bongonda niet toegekend

- Essevee-Anderlecht: vermeende duwfout Harbaoui