Het is half 9 ’s morgens wanneer de dierenambulance van Rotterdam zondag een oproep krijgt. Een vrouw had een zeehond zien liggen in Kralingen, en vermeldde er ook nog bij dat het dier amper bewoog. Toen de dierenambulance ter plaatse kwam, was ook duidelijk te zien dat de zeehond erg verzwakt was. Maar vooraleer ze het diertje konden helpen, dook het weer in het water richting zee.