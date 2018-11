Zo verdween het lichaam van vermoorde Khashoggi: “Uiteengerukt en in vijf koffers buiten gedragen”

Het lichaam van Jamal Khashoggi werd het Saudische consulaat in Istanbul uitgesmokkeld in vijf koffers nadat het uiteengerukt was door drie van de vijftien moordenaars. Dat meldt de Turkse krant ‘Sabah’. Daarna werden twee Saudi’s naar Turkije gestuurd om de bewijzen van de moord uit te wissen.

Jamal Khashoggi, een kritische Saudische journalist die voor The Washington Post schreef, werd op 2 oktober voor het laatst gezien toen hij het consulaat van Saudi-Arabië in het Turkse Istanbul binnenging om papieren voor zijn huwelijk met zijn Turkse verloofde in orde te brengen. Hij werd in het consulaat vermoord door een groep van vijftien huurmoordenaars.

Foto: AFP

Het is nog steeds niet duidelijk wat er daarna met zijn lichaam gebeurd is. De Turkse krant Sabah meldt maandag op basis van bronnen dat drie personen uit de groep die de moord pleegde, zich erna heeft beziggehouden met het losrukken van de lichaamsdelen. Mahet Mutreb, Salah Tubeigy en Thaar al-Harbi zouden die daarna verdeeld hebben over vijf koffers, die vervolgens het consultaat uitgesmokkeld werden en door de drie naar het huis van de consul, 200 meter verderop, gebracht zijn. Wat daarna gebeurde, is nog onduidelijk. Er wordt rekening mee gehouden dat de lichaamsdelen in zuur opgelost zijn.

Volgens de krant is Mutreb een handlanger van Mohammed bin-Salman, de kroonprins van Saudi-Arabië, en was het zijn taak om de moord in goede banen te leiden. Al-Harbi is een luitenant bij het koninklijk leger, terwijl Tubeigny kolonel is. Die laatste man is ook hoofd van de Saudische Raad van Gerechtelijke Geneeskunde en heeft volgens de krant dus de nodige kennis van forensische pathologie.

Bewijzen uitwissen

Na de moord zijn een Saudische chemicus en toxicologisch expert naar Turkije gegaan “met als enige doel de sporen van de moord op Jamal Khashoggi uit te wissen vooraleer de Turkse politie de toelating kreeg om het gebouw te doorzoeken”, aldus een hoge Turkse verantwoordelijke, die anoniem wenst te blijven.

De twee zouden gearriveerd zijn op 11 oktober, negen dagen na de verdwijning van Khashoggi, en weer vertrokken zijn op 20 oktober. De politie heeft het consulaat pas in de nacht van 15 op 16 oktober doorzocht.

“Het feit dat een ploeg van schoonmakers negen dagen na de moord door Saudi-Arabië is gestuurd, suggereert dat hoge Saudische verantwoordelijken op de hoogte waren van de moord op Khashoggi”, zegt de bron nog.