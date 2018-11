Tussentijdse verkiezingen: hier wordt beslist hoe de VS er de komende jaren zal uitzien

De Amerikanen verkiezen vandaag meer dan 400 congresleden en 36 gouverneurs. De belangrijkste verkiezingen ooit, noemen ze de midterms daar. Omdat ze het land voor de komende jaren in de plooi leggen. En die plooien worden bij uitstek gestreken in een handvol cruciale staten, waar Donald Trumps poulains van de harde lijn het opnemen tegen zijn mogelijke toekomstige rivalen. In deze vijf staten wordt beslist hoeveel manoeuvreerruimte de president de komende twee jaar krijgt.