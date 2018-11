Eén rally op zeven eindigt met gewonde

Nooit namen ze onnodige risico’s. Toch kostte een zware crash in de rally van Condroz het leven van Rik Vanlessen, de copiloot en boezemvriend van piloot Steve Matterne. Ze zijn niet alleen. Eén rally op zeven wordt ontsierd door een gewonde, zegt Kamerlid Brecht Vermeulen (N-VA) die de cijfers opvroeg.

Zo’n tachtig rally’s worden per jaar gereden in ons land, de meeste in Wallonië. Alles wordt er aan gedaan om de sport zo veilig mogelijk te houden, maar de teller op nul krijgen is voorlopig niet gelukt. Eén rally op zeven eindigt met een gewonde.

De crash van afgelopen weekend is een uitzondering. Zelden komt iemand om het leven bij een crash. Het laatste dodelijke ongeval dateert van 2013, toen een Roeselaarse piloot omkwam bij de Historics Rally van TBR. Het jaar daarvoor waren er twee dodelijke slachtoffers te betreuren bij de Sezoensrally in Bocholt: de piloot en de co-piloot.

“Het aantal ongevallen neemt wel elk jaar af”, zegt Kamerlid Brecht Vermeulen (N-VA) die de cijfers opvroeg bij minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). “Onder meer dankzij de inspanning van de organisatoren om de veiligheid van deelnemers en toeschouwers te verhogen.”

Zo raakten in 2013 nog 27 mensen gewond tijdens de Belgische rally’s. Vorig jaar waren dat er nog elf. Negen deelnemers, één toeschouwer, één organisator. Dankzij strengere controles en een grote aandacht voor de veiligheid, zegt Vermeulen.

“De rallysport is naast het voetbal de enige sport die gebruik kan maken van stewards tijdens de wedstrijd. Daarnaast wordt het veiligheidsplan van elke rallywedstrijd afgetoetst met zowel de lokale en provinciale overheden als de sportfederatie en de rallycommissie. Indien er voor of tijdens de wedstrijd problemen worden vastgesteld, zal de klassementsproef worden uitgesteld of de wedstrijd zelfs worden geneutraliseerd. Veel meer dan dat kunnen organisatoren eigenlijk niet doen. Mijn eerste bezorgdheid gaat uit naar de bescherming van de deelnemers zelf. Zij raken het vaakst gewond als iets misloopt.”

Volgebouwd

Het grote probleem van de rallysport in België is dat ons land bijna helemaal is volgebouwd. Lintbebouwing, nieuwe kavels, noem maar op. Dan wordt het een moeilijke evenwichtsoefening om een wedstrijd op poten te zetten zonder een woning te passeren. “Bovendien blijkt dat sommige burgemeesters vragen om een deel van de bebouwde kom te gebruiken om zo een aantal dorpsactiviteiten aan elkaar te verbinden. De bevoegde rallycommissie heeft zo al enkele negatieve adviezen afgeleverd voor passages langs de bebouwde kom. Veiligheid is de verantwoordelijkheid van alle actoren. Dus ook van de lokale overheden.”