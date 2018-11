KV Mechelen boekt absoluut record ondanks degradatie: heel wat ploegen uit 1A zijn jaloers op aantal abonnees

KV Mechelen heeft de abonnementenverkoop voor het seizoen 2018-2019 definitief afgesloten. Maar liefst 10.835 abonnementen werden er verkocht, zo meldt KV Mechelen op haar website. Dat is 10% meer ten opzichte van vorig seizoen, ondanks de degradatie en de extrasportieve kopzorgen rond Malinwa. Een getal waar ook veel clubs uit 1A jaloers op zijn.

“Ondanks de degradatie naar 1B zijn de supporters Malinwa trouw gebleven. Meer nog, de geel-rode familie blijft groeien, doorbrak voor het eerst in de clubgeschiedenis de magische grens van de 10.000 abonnementen en klokt uiteindelijk af op het prachtige eindcijfer 10.835”, aldus KV Mechelen.

Malinwa realiseert voor het vierde jaar op rij een stijging: in 2015-2016 ging het van 7.129 abonnementen naar 8.038. In 2016-2017 werden er 9.002 abonnementen verkocht, het seizoen daarna 9.819. Dit seizoen werd de kaap van de 10.000 ruimschoots gerond, en werd er dus afgeklokt op 10.835 abonnementen. Dat betekent een groei van 50% in vier jaar tijd.

Enkele opvallende cijfers bij de abonnementenverkoop 2018-2019:

- 644 nieuwe abonnees (= supporters die geen abonnement hadden in het seizoen 2017-2018).

- 859 abonnementen in de staanvakken F en I

- 742 abonnementen op de nieuwe hoofdtribune

- 413 familie-abonnementen

- Vier permanent uitverkochte vakken (op enkele losse plaatsen na)

Ondanks de toename van het aantal abonnementen ziet KV geen terugloop van het aantal verkochte losse tickets: het heeft een toeschouwersgemiddelde van ruim 13.000 per thuiswedstrijd.