Vandalen blazen vuilnisbakken op

Sint-Gillis-Waas - Vandalen hebben tijdens de nacht van zondag op maandag op twee verschillende locaties in Sint-Gillis-Waas vuilnisbakken opgeblazen. Dat was onder meer het geval op een speelpleintje in de Houtvoortstraat. De daders gebruikten vermoedelijk zwaar vuurwerk als explosief.

“Drie vuilnisbakken op het speelpleintje waren volledig uit elkaar gescheurd”, zegt Vlaams parlementslid Koen Daniëls (N-VA), die vlakbij woont. “De brokstukken lagen meters verder geslingerd. Ter plaatse vond ik ook een zakje met de restanten van vuurwerk categorie F4 terug. Dat is bijzonder zwaar en gevaarlijk vuurwerk dat alleen maar gebruikt mag worden door professionelen. Allesbehalve een trekbommetje dus. Je mag er niet aan denken dat zoiets zou ontploffen terwijl er kinderen op het plein aan het spelen zijn.”

Ook een vuilnisbak aan het gebouw van de post in de Stationstraat werd uit elkaar gereten door een ontploffing.

De politie Waasland-Noord heeft ondertussen een onderzoek geopend. “We denken aan vandalisme”, zegt korpschef Leo Mares. “Momenteel bekijken we of we de hand kunnen leggen op camerabeelden. We onderzoeken ook of de feiten gelinkt kunnen worden aan gelijkaardige voorvallen in andere gemeenten.”