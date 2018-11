Zoon van Beckham is gestopt met voetballen… dus dokken zijn ouders bom geld om hem ster te maken in andere sport

David (43) en Victoria (44) Beckham hebben zomaar eventjes 30.000 pond (zo’n 34.000 euro) op tafel gelegd om een tennisveld in hun tuin aan te leggen. Dat is de jongste investering in de tenniscarrière van hun zoon Romeo (16) sinds die enkele jaren geleden stopte met voetballen.

Romeo Beckham, de tweede oudste zoon van ex-profvoetballer David, leek een tijdlang in de voetsporen van zijn vader te zullen treden. Net zoals zijn broers Brooklyn en Cruz werd hij als kind ingeschreven in de jeugdacademie van Arsenal, maar op zijn dertiende besloot hij ermee te kappen. Tot teleurstelling van papa David, natuurlijk.

Niet getreurd: Romeo vond in het tennis een nieuwe roeping. En het geld en de roem van zijn ouders helpen een handje. Zo telden ze maar liefst 12.000 pond (omgerekend zo’n 13.500 euro) neer voor om de ellenlange wachtlijst van Queen’s Club te omzeilen, de meest prestigieuze tennisclub van Londen.

Romeo speelde ook al partijtjes met Simona Halep en Caroline Wozniacki, de nummers één en twee in de wereld bij de vrouwen. Andere gerenommeerde tegenstanders: de Britse tennisgod Andy Murray, Kyle Edmund die onlangs nog de European Open in Antwerpen won, en ’s werelds nummer 19 Grigor Dimitrov. Volgens die laatste heeft Romeo aardig wat talent. “Als hij zo blijft verderdoen, zal hij nog ver geraken.”

En zijn ouders willen maar wat graag dat Romeo zijn passie volgt: David en Victoria hebben nu nog eens 30.000 pond (zo’n 34.000 euro) uitgetrokken voor de aanleg van een tennisveld in de tuin voor hun tienerzoon. Volgens het Engelse dagblad The Daily Mail is mama Victoria vastbesloten om van zoonlief Romeo “de David Beckham van het tennis” te maken. Dat belooft...