Club Brugge-trainer Ivan Leko voor Champions League-clash met Monaco: “Blij met opgefokte Vormer”

Club Brugge-trainer Ivan Leko is “blij” met de stevige reactie van Ruud Vormer op zijn bankzittersstatuut bij blauw-zwart. Dat zei hij op de persconferentie van blauw-zwart op de vooravond van de Champions League-wedstrijd tegen Monaco.

Vormer maakte een gefrustreerde indruk na het 1-1-gelijkspel van Club Brugge op het veld van Racing Genk van afgelopen zaterdag. Het was immers de tweede keer op rij dat de kapitein van de landskampioen op de bank had moeten starten.

Leko kreeg op zijn persconferentie dan ook flink wat vragen over de houding van de Gouden Schoen. “Ik was blij met de reactie van Vormer”, verraste de Kroaat. “Dat is een speler die wil spelen, die wil winnen. Beter zo dan wanneer hij niets zou zeggen. Dan zou het lijken alsof hij het niet erg vindt. Deze reactie toont dat we op hem kunnen rekenen als hij meespeelt.”

“Ik koos de laatste twee wedstrijden voor wat ik dacht dat de beste ploeg was. Hij (Vormer, nvdr) was lange tijd de beste speler van Club Brugge maar er komen altijd perioden dat het wat minder gaat. Hij moet dit accepteren en zo snel mogelijk terugkomen. Ik wil niet liever.” Volgens Leko is de mindere vorm van de Nederlander een gevolg van de tactiek van de tegenstanders van Club. “Vormer heeft pech dat de tegenstanders zich beter op ons instellen. Zij weten ook dat hij gevaarlijk kan zijn. Maar dat moet meer mogelijkheden geven voor anderen om uit te blinken”, zei hij.

Ruud Vormer. Foto: JEFFREY GAENS

“Komen naar Monaco om te winnen”

Voor de cruciale wedstrijd tegen Monaco toonde Leko zich zelfzeker. Club Brugge deelt de laatste plaats in Champions League-poule A met de Franse hekkensluiter. Beide ploegen haalden één punt uit de eerste drie matchen. Wie in Monaco wint, heeft de derde plaats die recht geeft op Europese overwintering zo goed als binnen.

“We komen om te winnen”, verklaarde Leko. “We verdienden al meer dan 1 op 9. De tweede helft tegen Monaco was heel goed. We speelden goed, creëerden kansen en scoorden. Dat moet ook nu gebeuren.”

