Verdachte van moord op jogster ontkent feiten niet: “Hij panikeerde toen hij zag dat hij vol bloed hing”

De man die verdacht wordt van de moord op jogster Wivinne Marion in het Waalse Boninne, ontkent de feiten niet. Dat zegt zijn advocate in een gesprek met Sudpresse. Xavier V.D. was geen onbekende voor het gerecht, bleek intussen. Zes jaar geleden viel Xavier V.D. al eens een buurvrouw lastig. Hij stond ook al terecht voor drugsfeiten en moest zich meermaals verantwoorden voor slagen en verwondingen. “Als justitie zijn werk gedaan had, zou de moeder van die kinderen nog leven”, zegt de partner van een slachtoffer in de krant ‘La Dernière Heure’.

Toen Wivinne Marion (42) op 1 november ging joggen, wees niets erop dat haar twee kinderen en haar echtgenoot haar nooit meer zouden terugzien. Het was toeval dat ze op een landweg in Boninne het pad kruiste van de 28-jarige Xavier V.D. Die stopte met zijn auto, vermoordde de vrouw, stopte haar lichaam in zijn koffer en reed zijn wagen in de Samber.

De verdachte ontkent de feiten niet, zegt zijn advocaat Eric Toussaint. “Hij zegt dat hij zich niets meer herinnert vanaf het moment dat hij vertrokken is in Meux, waar hij uitgegaan was tot ’s ochtends. Pas wanneer hij terugkwam naar de realiteit, niet veel nadat hij het slachtoffer in zijn wagen gelegd heeft, stelde hij vast dat hij vol bloed hing. Toen hij zag in welke situatie hij zich bevond, heeft hij gepanikeerd en zijn wagen in het water gereden.”

De daden van zijn cliënt verklaren kan de advocaat niet. Een psychiatrisch onderzoek is al begonnen. “Hij ziet er op het eerste gezicht uit alsof hij niets heeft, maar in meerdere dossiers is al gebleken dat mensen die dergelijke daden begaan zwarte gaten hebben. Je je niets herinneren kan een verdedigingsmechanisme zijn na een soortgelijke daad.” Zijn cliënt kende het slachtoffer niet, aldus Toussaint.

Vrouw geslagen

Over de verdachte raken steeds meer details bekend. Zo viel hij op 18 november 2012, toen hij 22 jaar was, al eens een vrouw lastig in Flawinne. Dimitri Darthois, verpleger en de man van Cécile Darthois, doet het verhaal maandag in La Dernière Heure.

“We kruisten elkaar om 5.30 uur toen ik ging werken, ik heb nog naar hem gezwaaid”, aldus Darthois. V.D. woonde 200 meter verder met zijn moeder en stiefvader. Even later drong V.D. het appartement van de man binnen. Hij bedreigde Cécile, gaf haar enkele klappen en gooide haar op de grond, waarna ze zich met haar kinderen van 13 en 8 jaar kon opsluiten in een andere kamer. In een overlevingsreflex besloot ze met haar armen om haar kinderen heen van de eerste verdieping naar beneden te springen.

Juridische strijd

Daarop begon een juridische strijd tegen de onderzoeksrechter in Namen, zegt Darthois. “Ze geloofde ons niet en zei dat we alles verzonnen hadden. Volgens haar kon Xavier V.D. dat niet gedaan hebben.”

Speurders van de gerechtelijke politie in Namen bevestigen dat. “Ze heeft te veel krediet gegeven aan V.D”, klinkt het in La Dernière Heure. “Ze hield daarvoor rekening met het feit dat hij net aan een opleiding bij het leger was begonnen.” Een andere agent zegt dat de vrouw beter naar een arts was geweest om haar verwondingen te laten vaststellen. “Maar ze was getraumatiseerd. Volgens mij is die man een roofdier.”

V.D. werd in beschuldiging gesteld voor het betreden van andermans huis en het bezit van drugs, maar niet van slagen en verwondingen. “De volgende namiddag wandelde hij al vrij rond in Namen”, aldus Darthois. “Omdat hij geen gevaar voor de samenleving zou betekenen, kreeg hij drie jaar later een lichte straf.”

In de daaropvolgende jaren kwam V.D. nog in aanraking met het gerecht voor slagen en verwondingen en drugsfeiten. “Als justitie rekening had gehouden met de ernst van wat we in 2012 meegemaakt hebben, zouden de kinderen van Wivinne Marion hun mama nog hebben.”