Wordt de moord op de Zweedse premier Olof Palme na 32 jaar opgelost (dankzij bestsellerauteur Stieg Larsson)?

28 februari 1986. De Zweedse premier Olof Palme wordt op straat doodgeschoten in Stockholm. Meer dan 32 jaar later is nog altijd niet bekend wie er achter de moord zit. Al komt daar mogelijk verandering, want een nieuw boek - gebaseerd op onderzoekswerk van de wereldberoemde auteur Stieg Larsson - pakt uit met nieuwe aanwijzingen.

De 59-jarige Palme was net samen met zijn vrouw Lisbeth naar de bioscoop geweest toen hij van dichtbij onder vuur werd genomen door een onbekende dader. Zijn vrouw bleef ongedeerd, voor de sociaaldemocratische premier kwam alle hulp te laat. Hoewel er aanvankelijk nog iemand werd veroordeeld voor de moord, werd die later vrijgesproken wegens een gebrek aan bewijzen. Naarmate de tijd vorderde, doken er steeds meer complottheorieën op - de Zweedse politie zat achter de moord, of de CIA of zelfs zijn eigen familie… - maar de waarheid werd nooit achterhaald.

Stieg Larsson, vooral bekend van zijn ‘Millennium’-trilogie, was gefascineerd door de moord en zou jaren geleden geprobeerd hebben om de zaak zelf op te lossen. Meer nog, hij jaagde een concreet spoor na toen hij in 2004 plots overleed. Al zijn bevindingen, een erg lijvig dossier waar niemand van wist, lagen jarenlang stof te vergaren in zijn archiefkast. Tot de onderzoeksjournalist Jan Stocklassa er bij toeval op uitkwam en zelf ging graven.

Stocklassa was naar eigen zeggen “met stomheid geslagen” over de hoeveelheid materiaal die Larsson verzameld had. “Hij was halverwege het onderzoek, ik heb het stokje overgenomen. De moord blijft nog altijd een open wond voor ons land.”

Moordwapen als trofee

Larssons onderzoek bracht hem in Tsjechië, Cyprus, Zuid-Afrika… “Hij tipte de Zweedse ordediensten zelfs over de banden tussen extreemrechts in Zweden en de geheime diensten van Zuid-Afrika, maar de speurders gaven er nooit gevolg aan.”

Stocklassa deed dat wel en wist uiteindelijk alle losse eindjes aan elkaar te knopen. Hij wist niet alleen het moordwapen (een Magnum .345 kaliber) op te sporen, maar ontdekte ook de identiteit van de eigenaar van het wapen: de extreemrechts activist Jakob Thedelin.

De manier waarop Stocklassa uitkwam bij Thedelin, leest als een Zweeds crimi-verhaal waar Stieg Larsson zo bedreven in was. De onderzoeksjournalist plaatste een GoPro-camera bij het graf van Palme en zag Thedelin erop spuwen en voorbijgangers toeroepen dat de premier een landverrader was. De locatie van het moordwapen achterhaalde hij dan weer door Tsjechische hackers de mailbox van Thedelin te laten kraken. “Hij bewaarde het in een kluisje, als een soort trofee”, zo luidt het.

“Op dit moment zoekt de politie naar bewijzen dat Thedelin wel degelijk dé schutter was”, besluit Stocklassa. Hij is er echter zeker van dat Larsson het bij het rechte eind had en hoopt dat de auteur postuum erkenning krijgt als de man die de moordenaar van Olof Palme ontmaskerde.