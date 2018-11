Thierry Henry heeft Messi-vergelijking voor Tielemans (al zal die er niet blij mee zijn)

AS Monaco-trainer Thierry Henry heeft zijn Belgische middenvelder Youri Tielemans op de vooravond van de Champions League-match tegen Club Brugge vergeleken met Lionel Messi. We durven echter betwijfelen of Tielemans daar blij mee zal zijn...

Henry wilde immers aangeven dat Tielemans heel wat minder speelt bij zijn club AS Monaco dan bij de Rode Duivels. “Het verschil tussen de Tielemans van België en die van Monaco? Dat is zoals het verschil tussen de Messi van Barcelona en Argentinië”, zei de voormalige assistent-coach van de Rode Duivels op de persconferentie voor de match tegen Club Brugge.

Messi werd bij Barcelona vijf keer verkozen tot beste speler ter wereld, maar heeft moeite om bij Argentinië datzelfde niveau te halen. Op het afgelopen WK stelde La Albiceleste weer teleur.

Henry schuwde de kritiek op Tielemans niet. Foto: AFP

Tielemans speelde bij de Rode Duivels een sterk WK, maar blijft bij Monaco onder de verwachtingen. Afgelopen weekend werd hij door Henry bij de rust al gewisseld in de 1-0-nederlaag op het veld van Reims. De Franse sportkrant L’Equipe bedacht hem met een 3 op 10.

Dinsdagavond neemt AS Monaco het in de Champions League op tegen Club Brugge voor de wedstrijd die meer dan waarschijnlijk beslissend zal zijn in de strijd om de derde plaats en bijhorende Europese overwintering. De vraag is nog maar of Henry plaats zal hebben voor Tielemans in zijn ploeg.

