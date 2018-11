Jule redde moeder en twee kinderen van aanstormende trein: “Tien seconden later spatte de wagen uiteen”

20 jaar oud is hij, en verantwoordelijk voor de redding van een moeder en twee kinderen die met hun auto vast kwamen te zitten op een spoorweg. Hij schoot hen meteen te hulp. “De alarmen luidden al, toen begon de stress te komen.”

Jule Frerotte stond eigenlijk op het punt de overweg in Jambes, bij Namen, voorbij te rijden toen hij zag dat de auto vast zat. “Ik ben meteen uitgestapt, ik heb mijn vier pinkers opgezet en de weg geblokkeerd. Ik ben gaan kijken of ze hulp nodig had en inderdaad, de wagen zat echt vast. Op dat moment begonnen de slagbomen te sluiten en de alarmen te luiden. Toen steeg de stress wel.”

De jongeman bleef echter opvallend koelbloedig. “Ik heb de vrouw meteen gezegd uit te stappen en zich uit de voeten te maken. Ik heb de kinderen uit de wagen gehaald en ben snel weggelopen om dekking te zoeken op de parking van de Carrefour. Tien seconden later deed de trein de wagen uiteenspatten.”

De geredde vrouw barstte meteen in tranen uit toen ze besefte hoeveel geluk ze had gehad. “Ze wist echt niet meer waar ze was”, vertelt Jule. “Als ik niet had gehandeld, had ik een familie voor mijn ogen zien sterven. Ik ben er niet zeker van dat die vrouw op dezelfde manier gereageerd had als ik. Dan geef ik er de voorkeur aan om twee kinderen te redden.”

Een held wil hij echter niet genoemd worden. “Ik kan echt niet van mezelf zeggen dat ik een held ben. Dat is spontaan gekomen. In mijn hoofd leek het logisch om de vrouw en haar kinderen te redden.” De vrouw heeft hem alvast uitgebreid bedankt voor het redden van haar leven en dat volstaat voor Jule.