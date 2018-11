Belgische toeristen al meer dan 30 uur vast op luchthaven Tel Aviv: “Amateuristisch gedoe”

Ongeveer 140 passagiers van Brussels Airlines zitten al meer dan 30 uur vast op de luchthaven van Tel Aviv, onder hen een groep docenten van de AP Hogeschool in Antwerpen. “Ze krijgen geen enkele informatie”, zegt de dochter van een van hen.

Het vliegtuig waarop de toeristen moesten zitten zou zondagmiddag in de luchthaven van de Israëlische stad Tel Aviv vertrekken richting Zaventem, waar het rond 20 uur zou aankomen. Maar voor het opstijgen ging het al mis.

“Er was een mankement aan het vliegtuig”, zegt Jani Verheyden, wiens moeder samen met een groep lectoren van de AP Hogeschool in Antwerpen moest terugvliegen na een bezoek aan Israël. “Daardoor werd hun vlucht uitgesteld. Normaal zouden ze maandagavond terugvliegen, maar er is opnieuw een mankement met het vliegtuig. Ze zitten daar al meer dan 30 uur en er is niemand van Brussels Airlines of van de luchthaven daar die hen informatie geeft. Ze wachten, maar weten niet hoe lang dat nog zal moeten.”

Weerradar

Brussels Airlines-woordvoerder Wencke Lemmes zegt dat het defect zich situeert aan de weerradar van het vliegtuig. “De reparatie duurt jammer genoeg langer dan gedacht. We hadden gehoopt dat de vlucht maandag zou kunnen plaatsvinden, maar dat is niet het geval.”

De woordvoerster benadrukt dat Brussels Airlines al het mogelijke doet om een oplossing te vinden voor de gestrande passagiers, zoals herboekingen via andere maatschappijen als dat kan. Ook wordt voorzien in hotelaccommodatie.

“Amateuristisch gedoe”, noemt Dirk Hye, docent Communicatie aan de hogeschool, het op Twitter.