Bölöni (65) prikt naar bestuur Standard: “Zij wilden een jonge coach, ik wilde mensen die een club kunnen leiden”

Antwerp-trainer László Bölöni (65) heeft in voetbalpraatprogramma La Tribune flink geprikt richting het bestuur van Standard. Vorig seizoen was de Roemeen namelijk in beeld de nieuwe coach van de Rouches te worden, maar uiteindelijk gingen zij met Ricardo Sa Pinto (46) in zee. “Zij wilden een jonge trainer, ik wilde bestuurslui die weten hoe je een club moet leiden”, zei een scherpe Bölöni.

László Bölöni ging zondag met Antwerp de topper bij Standard winnen met 0-2. Een zege die de trainer van The Great Old ook op persoonlijk vlak deugd zal hebben gedaan. Bölöni had Standard tussen 2008 en 2010 al onder zijn hoede en werd voor de start van het seizoen 2017/2018 zelfs even in verband gebracht met een terugkeer naar zijn oude liefde. De Rouches kozen toen echter voor de bijna twintig jaar jongere Ricardo Sa Pinto.

“Er zijn altijd emoties gemoeid met een terugkeer naar Standard”, aldus Bölöni. “Ik weet dat er geruchten waren over een terugkeer naar Luik, maar dat mag je vergeten. Het bestuur van Standard wilde een jonge trainer en ik wilde bestuurslui die weten hoe je een club moet leiden. We hebben allebei gekregen wat we wilden. Ja, dat was een kleine tackle”, maakte de Roemeense trainer zich nog even vrolijk over zijn prikje richting de Luikenaars.