De straat in Vlaanderen waar ze de herfst nu al beu zijn. “We hebben nooit gekozen voor die bomen”

Binderveld / Kozen / Nieuwerkerken / Wijer -

Met een petitie hopen de ­inwoners van de Louis ­Calleboutstraat in Nieuwerkerken af te raken van hun kleurrijke voetpaden, vol bladeren van de esdoorns voor hun deur. “Het is glad en bovendien iets waar we niet voor hebben gekozen”, klinkt het. “Help elkaar een beetje”, reageert de schepen voor Openbare Werken.