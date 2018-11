Moeder staat terecht omdat ze baby achterliet: “Straf me zoveel je wilt. Maar geen gevangenis”

Genk - Zorgen om geld en relatieproblemen werden de Genkse moeder Vanessa P. te veel. Toen ze drie jaar geleden ook nog onverwacht zwanger bleek van een derde kind, zag ze het helemaal niet meer zitten. Ze verdrong de gedachte en beviel uiteindelijk alleen, waarna ze haar dochtertje als vondeling aan een fruitplantage achterliet. De vrouw riskeert nu drie jaar voorwaardelijk.

Even de benen strekken, dacht buschauffeur Chris (56). Het was een kille dinsdagochtend in augustus 2015. Hij parkeerde zijn bus langs de kant van de weg in Kortenbos, bij Sint-Truiden. Maar plots hoorde hij gejank. Een kat, was zijn eerste gedachte. Toen hij achter een muurtje naast een fruitplantage ging kijken, zag hij echter een ­baby’tje liggen. Het meisje was verstopt onder een berg bebloede doeken, met de placenta er nog naast. De navelstreng was afgebonden met een haarelastiekje van de mama. Het was het enige spoor naar moeder Vanessa P. (34). Pas twee weken later dook ze op in een ziekenhuis en bekende ze dat ze haar dochtertje als vondeling achterliet. “Op de dag van de bevalling wou ik naar het ziekenhuis rijden. Maar ik heb het niet gedaan”, snikte ze gisteren op haar proces in Hasselt. “Ik heb haar dan maar aan een plantage gelegd, in de hoop dat fruitplukkers haar snel zouden vinden. Ik was blij dat ik haar hoorde huilen. Maar tegelijkertijd dacht ik ook: Ik kan niet voor haar zorgen.”

Vanessa zegt dat ze geen uitweg zag. Ze had op dat moment een turbulent ­leven. Ze was al moeder van twee kleine kinderen, maar de vader van haar eerste stierf bij een motorongeval. Ze had ondertussen een nieuwe vriend, maar raakte ongewild zwanger na een kortstondige relatie met een andere man. Haar familieleden hadden wel een vermoeden dat Vanessa opnieuw zwanger was, maar ze probeerde dat steeds te verdoezelen. “Ik heb mezelf voorgelogen”, verklaarde ze gisteren aan de rechtbank.

Uiteindelijk beviel ze helemaal alleen van een kindje. Een prachtige, gezonde dochter van 3,5 kilo. Toen buschauffeur Chris haar aantrof in de fruitplantage, was ze licht onderkoeld. Maar voorts mankeerde ze niets. Ondertussen is ze drie, woont ze bij een pleeggezin, en gaat ze gelukkig naar school. “Niemand dacht dat dit ooit goed zou komen. Maar jeugd- en pleegzorg hebben hier een uitmuntende job verricht. Het kind groeit op in de beste omstandigheden”, zegt Pascal Monette, OCMW-voorzitter in Sint-Truiden.

Dat het meisje het zo goed stelt, is voor alle partijen de enige opsteker in deze trieste zaak. De aanklager eiste gisteren drie jaar met uitstel voor Vanessa P. Een voorwaardelijke straf, waardoor ze een tweede kans krijgt. “Zolang ze haar behandelingen blijft voortzetten”, zegt de aanklager. “Niemand heeft er baat bij dat ze een dag in de cel zal zitten.”

Dat laatste was ook de enige wens van de moeder. “Straf me zoveel je wilt. Maar geen gevangenis.”

Bezoekrecht

Dat de moeder haar dochtertje eens per maand een uurtje mag bezoeken bij het pleeg­gezin, toont aan dat ze haar leven intussen weer op de rails heeft. Haar advocate Els Jeuris: “Dit was een tragische zaak. Maar de toekomst lijkt nu eindelijk hoop te bieden.” De uitspraak volgt volgende maand.