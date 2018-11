Onze Chef Voetbal over Monaco-Club Brugge: “Niet rekenen, punten pakken”

Club Brugge zal nooit een beter moment krijgen om in de Champions League op verplaatsing een zege te pakken. AS Monaco is doodziek. De club die het twee seizoenen geleden nog tot in de halve ­finales van de Cham­pions ­League schopte, is geen schim meer van de ploeg die ze toen was. AS Monaco staat laatste in de Franse Ligue 1. Alleen volgens de theorie van Trond Sollied – draai het klassement om en ze staan eerste – is er op dat vlak een vergelijking met Club Brugge mogelijk. De komst van Thierry Henry zorgde niet eens voor een opleving. 1 op 9 haalde de gewezen assistent van onze bondscoach Roberto Martinez. Youri Tielemans is op de dool en ook Nacer Chadli vindt de weg nog niet. We willen dat gelijkspel van twee weken geleden in het Jan Breydelstadion nog als een ongelukje beschouwen, als het vanavond een blauw-zwart schot in de roos wordt.