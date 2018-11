Handboeiengebaar voor Bayat werd afgesproken in whatsappgroep

Het handboeiengebaar dat enkele voetballers dit weekend maakten, was wel degelijk een steunbetuiging aan Mogi Bayat, de manager die gearresteerd is in het voetbalschandaal. Niet alleen Trebel ­(Anderlecht) en De Belder (Cercle) deden het, maar ook Dewaest (Genk), Tainmont (Mechelen) én Pierrot en Amallah (Moeskroen) kruisten de handen. Alles was af­gesproken via een whatsappgroep. En de clubs ­laten voorlopig begaan.

De voorbije weken probeerden verschillende makelaars spelers af te snoepen van Mogi Bayat terwijl hij in de cel zit. Veel voetballers zijn echter hondstrouw aan Bayat omdat hij ze topcontracten en mooie transfers bezorgde. Dat leidde tot het idee van de steunbetuiging.

De kiem van de actie ligt bij Moeskroen-spits Frantzdy Pierrot, die op Zulte Waregem (2-2) vorige week zijn twee goals vierde door zijn handen ostentatief te kruisen, alsof ze geboeid waren. Pierrot is een Mogi-klant en veel andere spelers zag er een perfect gebaar in om hun makelaar te steunen.

On the record wil niemand het bevestigen – sommigen zeiden dat ze het gebaar spontaan kopieerden – maar volgens onze bronnen bestaat er een whatsappgroep waarin de steunbetuiging werd afgesproken.

Een groep waarin zowat alle spelers van Bayat verzameld zijn, hoewel ze voor andere clubs uitkomen. Dat verklaart waarom ook Dewaest van Genk, Am­malah van Moeskroen, De Belder van Cercle, Trebel van Anderlecht en Tainmont van KV Mechelen hetzelfde gebaar maakten.

De spelers weten dat Bayat in de gevangenis van Leuven toegang heeft tot een televisie en dat hij hun gebaar voor hem en zijn familie wel zou zien. Andere ­Mogi-spelers, zoals David Pollet en ­Danijel Milicevic van Eupen, overwegen om het gebaar ook eens te maken.

Maar wat vinden de clubs daarvan? Anderlecht-voorzitter Marc Coucke trekt ten strijde tegen de malafide managers, maar zit opeens met een aanvoerder die Mogi Bayat openlijk steunt. Paars-wit – dat Trebel broodnodig heeft – roept natuurlijk in dat Bayat nog niet veroordeeld is en sprak er de speler ook niet op aan. “Hoe Adrien Trebel zijn goals viert, is voor zijn rekening”, aldus RSCA-woordvoerder David Steegen.

Eenzelfde geluid over Dylan De Belder bij Cercle-voorzitter Frans Schotte. “Ik zeg niet dat het goed is, maar we nemen er geen aanstoot aan omdat Dylan Cercle niet schaadt. Ergens begrijpen we dat hij medelijden toont met iemand met wie hij een goeie vriendschapsband heeft.”

De Pro League met Marc Coucke als voorzitter reageerde net iets minder lauw. “Het gaat om individuele acties, maar we distantiëren ons hiervan”, klinkt het. “Zonder te willen raken aan de vrije meningsuiting roepen we iedereen – ook de spelers – op om sereen te blijven.”