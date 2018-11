Als iedereen fit is, zal coach Ivan Leko (foto) niets veranderen aan het team dat zaterdag competitieleider RC Genk in bedwang hield (1-1). Danjuma, Dennis en Vossen zijn geblesseerd. Schrijvers, Diatta en Denswil ondervonden na zaterdag nog wat hinder, maar trainden gisteravond wel gewoon mee.

“We zullen zien of iedereen fit is”, aldus Leko. “We spelen veel matchen en het is niet evident dat iedereen even paraat is. De spelers die hier zijn, kunnen zeker een goede wedstrijd ­spelen.”