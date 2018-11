30 jaar geleden leed Club Brugge zijn grootste Europese nederlaag ooit in… Monaco

Bestaat toeval? Vandaag is het op drie dagen na precies dertig jaar geleden dat Club Brugge zijn grootste Europesenederlaag ooit leed. Op 9 november 1988 ging blauw-zwartmet 6-1 onderuit tegen… AS Monaco, de tegenstander vanvanavond. Na een avondje stappen? Dat is nog altijd niet duidelijk. Maar bestaat er een mooier moment om revanche te nemen voor die blamage van toen?