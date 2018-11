Ex-Club Brugge-verdediger Engels zakt ook af naar Monaco: “Club moet nu profiteren”

Björn Engels (24) is vanavond een aandachtige toeschouwer van Monaco-Club. De huidige verdediger van Reims klopte vorige zaterdag Monaco met 1-0 in de champagnestad. “Monaco creëerde nauwelijks kansen tegen ons”, zegt de huurling van Olympiakos. “Ze zijn nog altijd op zoek naar een vast systeem en Club kan daarvan profiteren.”

Reims is een promovendus in de Ligue 1, maar had weinig problemen tegen Monaco. “Ze hebben één echte doelkans afgedwongen. Ik denk niet dat ze aanvallend spectaculair sterker voor de dag zullen komen, al verwacht ik wel dat Falcao zal starten. Die was tegen ons maar invaller. Vermoedelijk werd hij gespaard met oog op Club.”

Tielemans vervangen

Engels zag ook hoe Youri Tielemans zaterdag aan de rust naar de kant werd gehaald. “Heel raar, want ik heb Youri altijd een goeie speler gevonden. Misschien had hij toevallig tegen ons een mindere wedstrijd. Toch verwacht ik dat hij tegen Club zal starten, want hij is toch iemand met een beslissende actie.”

Bij Club verwacht Engels veel van het duo Vanaken-Wesley. “Als je naar de vorige wedstrijden van Club kijkt, was het toch meestal Hans die de beslissende pass gaf. Met een beer als Wesley in de spits zijn er dan mogelijkheden, zeker tegen dit Monaco. De verdedigers gaven een twijfelende indruk. Er zal zeker ruimte komen in hun rug en daar moet Club van profiteren.”