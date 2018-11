Plannen van Marc Coucke tegen makelaars in het voetbal stuiten nu al op verzet

Marc Coucke legt vandaag voor het parlement uit welke acties hij wil ondernemen na het voetbalschandaal. De Pro League-voorzitter wil onder meer de macht van de makelaars inperken, maar hij stuit nu al op verzet. Zo mobiliseert topmakelaar Didier Frenay zijn collega’s om de verregaande maatregelen niet zomaar te aanvaarden en een vakbond te beginnen. “Maximaal 7 procent commissie op een spelerscontract is op niets gebaseerd.”

Alle voetbalmakelaars zijn sjoemelaars. Dat beeld ontstond nadat Mogi Bayat en Dejan Veljkovic werden opgepakt. Als voorzitter van de Pro League wil Marc Coucke nu komaf maken met al die praktijken die kunnen leiden tot illegale geldstromen en matchfixing.

De Pro League richtte daarom een panel met experts op – met politicus Melchior Wathelet (cdH), Pro League-directeur Pierre François en sportadvocaat Wouter Lambrecht – om de problematiek van de makelaars aan te pakken en die ook op de politieke agenda te zetten.

Er waaien al een aantal voorstellen rond. Ten eerste zou het makelaars verboden worden om zowel een coach als spelers te vertegenwoordigen bij eenzelfde club. Ten tweede zou een makelaar maar een beperkt aantal spelers mogen representeren bij één club. Ten derde zouden er drastische beperkingen komen op de makelaarscommissies en -percentages op de meerwaarde bij de doorverkoop van een speler – the succes fee – die nu soms ettelijke miljoenen bedragen.

Didier Frenay, de makelaar van onder anderen Dimata, Milic en Cobbaut, stuurde daarop een zeven pagina’s tellende brief rond naar zijn collega’s om te reageren. Daarin staat alleszins een stevige uithaal naar de politiek. “Sommige politici grijpen het voetbalschandaal nu aan om visibiliteit te krijgen. Ze gaan oordelen over een materie waarvan ze amper iets begrijpen en maatregelen nemen die een desastreuze impact kunnen hebben op de gehele voetbalwereld (clubs, spelers en makelaars).”

Ook Couckes expertenpanel wordt niet gespaard. “In dat panel zetelt Pierre François, die ooit werkte voor de clubs Standard, White Star en Bergen en in Sport/Voetbalmagazine onlangs toegaf dat hij als clubleider altijd zo weinig mogelijk wilde betalen aan makelaars”, luidt de brief. “In dat klimaat wordt onze toekomst besproken en worden er beslissingen genomen die zelfs het voortbestaan van ons beroep bedreigen.”

Examen voor makelaars

Frenay wil dan ook dat Belgische makelaars een vakbond (vzw) oprichten om hun belangen te verdedigen. Hij stelt meteen een paar maatregelen voor waarmee ze wel zouden kunnen leven. “Maximaal 7 procent commissie op een contract is nergens op gebaseerd. Zo’n percentage is absurd. We moeten voorstellen om te werken zoals in Duitsland, met commissies tussen 8 en 12 procent op het gehele contract. Ons percentage op de meerwaarde van een speler bij doorverkoop moet ook maximaal 20 procent kunnen blijven.”

Marc Coucke lijkt dus op aardig wat weerwerk te stoten en Frenay hoopt zo veel mogelijk medestanders te mobiliseren. Het feit dat hij ook een ethische code wil opstellen en het examen voor makelaars wil herinvoeren, illustreert volgens sommigen zijn goede bedoelingen. Anderen vinden dan weer dat Frenay – die vorig jaar dik 3 miljoen verdiende aan de Dimata-deal – vooral aan zelfbehoud probeert te doen.