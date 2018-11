CLUBNIEUWS. Genk kan bijna weer beroep doen op Trossard, nu ook topkinesist weg bij Anderlecht

Racing Genk weet vandaag of Leandro Trossard weer voluit kan gaan en mogelijk in aanmerking komt voor de Europa League-match van donderdag tegen Besiktas. Bij Anderlecht is er opnieuw iemand gesneuveld in de golf van ontslagen. Al uw clubnieuws van de dag.

ANDERLECHT. Topkinesist na 10 jaar weg

In de golf van ontslagen bij Anderlecht is er opnieuw iemand gesneuveld. Het gaat om Jochen De Coene, de kinesist en fysiotherapeut die al sinds 2009 voor paars-wit werkt en was opgeklommen tot hoofd van de medische staf. Na tien jaar is De Coene in onderling overleg vertrokken. Op het veld van Waasland-Beveren zat hij al niet meer op de bank en rende hij niet meer het terrein op om spelers te verzorgen.

Die taak is nu voor dokter Chris Goossens. De rivaliteit tussen Goossens en De Coene zou mee aan de basis liggen van het vertrek van die laatste. De Antwerpse dokter werd door Marc Coucke van bij KV Oostende meegebracht naar Anderlecht en Goossens wierp zich meteen op tot het nieuwe hoofd van de medische staf. Dat leidde tot meningsverschillen en twisten én uiteindelijk een vertrek.

De Coene hielp de voorbije jaren nochtans hard om de medische staf van Anderlecht te moderniseren met gespecialiseerd revalidatiemateriaal. Voordien had hij in China met topatleten gewerkt en die kennis bracht de Oost-Vlaming mee. Hij had ook altijd een goeie band met de coaches.

ANDERLECHT. Chirurg van Deschacht kan Trebel opereren

Wat is de beste aanpak voor de buikspierblessure van Adrien Trebel? Het is voer voor discussie binnen Anderlecht. Ten eerste over het tijdstip van de operatie. Idealiter houdt Trebel het nog tien matchen vol, tot eind december, en wordt hij pas aan het begin van de winterstop geopereerd. Maar als de pijn weer te fel wordt, is een vroegere ingreep misschien beter.

Ten tweede wordt er gediscussieerd over het soort operatie, want de Fransman bezocht meerdere specialisten. Eén mogelijkheid is alleszins dat hij zich in Londen laat opereren in het Wellington Hospital bij dokter Ernest Schilder. Die behandelde al veel Premier League-spelers en opereerde ook Olivier Deschacht aan een gelijkaardige blessure in mei 2016. Na twee maanden stond Deschacht weer op het trainingsveld en na drie maanden speelde hij weer mee. Met een operatie in Londen in december kan Trebel klaar zijn voor Play-off 1.

Maar er zijn ook andere ingrepen mogelijk. Daarbij is de revalidatieperiode korter en kan Trebel al in februari weer fit zijn, maar het risico op hervallen is groter. Wat de beslissing ook wordt: ze kan cruciaal zijn voor Anderlecht en voor de carrière van Trebel.

LOKEREN. Voorzitter Lambrecht trakteert Lokeren-fans op gratis tickets

Lokeren leeft weer na de thuiszege tegen Eupen. Maar zaterdag wacht opnieuw een belangrijk duel in de kelder van het klassement: op verplaatsing bij rode lantaarn Zulte Waregem. Dat beseft voorzitter Roger Lambrecht als geen ander, dus toont hij zich in een vrijgevige bui. De 87-jarige voorzitter van Lokeren betaalt de tickets integraal terug van de fans die met de bus van één van de supportersclubs naar het Regenboogstadion afzakken.

CERCLE BRUGGE. Afwachten voor Palun en Vitinho

Voor het eerst in twee weken kregen de spelers van Cercle gisteren een dagje vrij. Vandaag hernemen ze, morgen is er een open training in de voormiddag. Voor Lloyd Palun (foto) en Vitinho is het allicht nog te vroeg om al aan te sluiten. Ook Delacourt blijft een vraagteken. Ook Anderson Lopez is nog steeds niet fit. De beloften speelden gisteren nog op Racing Genk en volgende week spelen ze vriendschappelijk tegen KV Mechelen. Allicht zullen dan nogal wat spelers uit de A-kern ritme opdoen.

CLUB BRUGGE. Beloften spelen in Cannes tegen Monaco

Ook de beloften van Club Brugge spelen vandaag tegen Monaco, al gaat de wedstrijd niet door in het prinsdom. De ploeg van Rik De Mil bekampt Monaco in het Stade Pierre De Coubertin, de thuishaven van AS Cannes. Het stadion werd gebouwd in de jaren 60 als atletiek- en rugbystadion en biedt momenteel plaats aan zo’n 12.800 fans. De wedstrijd in de Youth League wordt vanmiddag op gang gefloten om 13.30 uur. Vrijdagavond speelden de beloften in de competitie tegen Gent. Die wedstrijd eindigde op 0-0.

AA GENT. Zoektocht naar nieuwe vrijwilligers

Via de clubwebsite gaat AA Gent op zoek naar nieuwe suppoosten. Deze vrijwilligers worden ingezet op wedstrijddagen en functioneren dan als parkeerwachter, plaatsaanwijzer of toezichter om een vlotte doorstroming te garanderen aan de ingangen. De club wijst er wel op dat een aanwezigheid van minimaal tachtig procent op wedstrijddagen in de Ghelamco Arena gewenst is. Meerderjarige geïnteresseerden (m/v) kunnen zich aanmelden via de site. Daarnaast staat er ook een vacature van jeugdtrainer open voor de voetbalschool van partnerclub KVE Drongen. Meer info is te bekomen bij tom.debacker00@telenet.be.

WAASLAND-BEVEREN. Drie spelers geschorst tegen Cercle Brugge

Waasland-Beveren kwam niet ongeschonden uit het duel tegen Anderlecht van zondagavond. Zo zag de Oost-Vlaamse club sterkhouder Aleksandar Vukotic en Gent-huurling Louis Ver-straete hun vijfde gele kaart van het seizoen pakken, waardoor ze voor de belangrijke wedstrijd tegen Cercle Brugge geschorst zijn. Ook Maximilliano Caufriez is er zaterdag in Brugge niet bij. De verdediger pakte twee gele kaarten en is dus ook geschorst.

KRC GENK. Trossard weer voluit?

Vandaag hervat de A-kern na twee vrije dagen de (gesloten) training. Leandro Trossard krijgt het resultaat van zijn laatste echo. Als blijkt dat de contractuur volledig verdwenen is, mag hij voluit gaan en komt hij mogelijk in aanmerking voor een selectie tegen Besiktas. De officiële delegatie van Besiktas landt pas woensdagnamiddag in Luik. Het is nog afwachten op welke spelers coach Günes een beroep kan doen. Naast Adriano en Medel, die zaterdag uitvielen, ontbraken ook Babel, Gönül, Töre en Hutchinson op training. Laatstgenoemde is zeker afwezig, hij staat niet op de Europese spelerslijst. De wedstrijdleiding is in handen van Tobias Stieler. De 37-jarige Duitse jurist is al vier jaar actief in Europa.

STANDARD. Mpoku mee naar Rusland

Paul-José Mpoku reist in principe vandaag met de selectie mee af naar het Russische Krasnodar. De Congolese winger is sinds midden oktober uit met een kuitblessure, maar zou donderdag in de belangrijke Europa League-match minuten kunnen maken. Voor Sébastien Pocognoli komt het duel nog te vroeg. Vrijdag keren de Rouches terug uit Rusland.

STVV. Bezus aan beterhand

Het gaat stilaan beter met de voet van Roman Bezus. De Oekraïner hervat woensdag met de groep. Vandaag hebben de Kanaries vrij. De STVV-beloften van Patrick Van Kets verloren maandagavond met 2-0 in Lokeren.