Zelfs zijn favoriete zender Fox weigert nu controversiële verkiezingsspot van Trump uit te zenden

Steeds meer Amerikaanse zenders, waaronder ook Trumps favoriete zender Fox, weigeren een controversiële verkiezingsspot van de president uit te zenden. In het filmpje van dertig seconden wordt een parallel getrokken tussen een Mexicaanse crimineel – die in 2014 twee Amerikaanse agenten vermoordde – en de migrantenkaravanen die vanuit Centraal-Amerika onderweg zijn naar de VS.

De spot werd eerder al geweigerd door CNN en is nu ook door NBC, Fox News en Facebook van antenne gehaald.

De Amerikaanse president gebruikt de komst van enkele duizenden migranten al enkele weken in zijn campagne voor de tussentijdse parlementsverkiezingen, de ‘midterms’. In het verkiezingsspotje is een Mexicaanse moordenaar te zien die volgens Trump werd binnengelaten door de Democraten. De president waarschuwt dat ook de duizenden migranten die onderweg zijn naar de VS door de Democraten het land zullen worden binnengelaten. Volgens het spotje zal Trump ze stoppen:

CNN refused to run this ad... I guess they only run fake news and won’t talk about real threats that don’t suit their agenda. Enjoy. Remember this on Tuesday. #vote #voterepublican pic.twitter.com/VyMm7GhPLX — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 3 november 2018

Met de ‘midterms’ worden congresleden, senatoren en gouverneurs verkozen, maar ook president Trump voert volop mee campagne voor zijn Republikeinse partij. Hij verbindt niet alleen zijn naam aan campagnefilmpjes, hij reist ook het land door om toespraken te geven.

Maandag, daags voor de ‘midterms’, heeft Trump campagne gevoerd in drie staten. Eerst was Ohio aan de beurt, gevolgd door Indiana en Missouri. De president haalde nog eens alles uit de kast om kiezers te overtuigen niet voor de Democraten te stemmen. Dan dreigt “een socialistische nachtmerrie”, klonk het.

Foto: AFP

Trump waarschuwde in Ohio dat zijn beleid op het spel staat. “Als je meer (migranten)karavanen wil en meer misdaad, stem dan Democraat”, klonk het. “Als je veilige gemeenschappen wil, stem Republikein”. Trump riep ook op om massaal te gaan stemmen.

Tegenover de media herhaalde de president zijn economische successen, zoals de lage werkloosheidsgraad en stevige economische groei, die dit jaar 3 procent zou bedragen. Als de Democraten verkozen worden, zal de economie klappen krijgen, klonk het.

Na Ohio, gaat Trump naar Indiana en Missouri, twee staten waar Republikeinse senatoren in een nek-aan-nek-race verwikkeld zijn met hun Democratische tegenstanders.

Ook heel wat Hollywood-acteurs, zoals Leonardo DiCaprio en Brad Pitt, riepen de Amerikaanse kiezer maandag op om te gaan stemmen. In spotjes die te zien zijn op sociale media en op YouTube, richten ze zich in de eerste plaats tot de jonge kiezers.

Al 35 miljoen mensen stemden

In heel de Verenigde Staten hebben intussen al meer dan 35 miljoen mensen hun stem op voorhand uitgebracht, zo bericht de Amerikaanse zender NBC. Dat is een pak meer dan in 2014, bij de vorige ‘midterms’ of tussentijdse parlementsverkiezingen, toen het aantal vroege kiezers op 21 miljoen strandde.

In een viertal staten (Nevada, Arizona, Texas en Utah) overtreft het aantal vroege kiezers zelfs het totale aantal stemmen van vier jaar geleden, bericht the New York Times.

Van de kiezers die al op voorhand hun stem uitbracht, is 42 procent Republikein, 41 procent Democraat en 17 procent onafhankelijk of zonder partijvoorkeur, zo blijkt nog uit de telling van NBC.

In de staten Arizona, Florida, Georgia, Indiana, Montana, Tennessee en Texas brachten al meer Republikeinsgezinde kiezers hun stem uit dan aanhangers van de Democraten. In Nevada daarentegen stemden tot nu toe vooral Democraat-gezinden. Maar pas dinsdagavond Amerikaanse tijd, als de kiesbureaus gesloten zijn, zal blijken welke kandidaten de voorkeur krijgen.

Eén van de meest in het oog springende Democraten, Beto O’Rourke, die het in Texas opneemt tegen de Republikein Ted Cruz, liet overigens alvast verstaan dat hij in 2020 geen kandidaat is voor de presidentsverkiezingen.

