Australiër sterft na haaienbeet op dezelfde plek waar eerder twee aanvallen waren

Een Australiër is ten zuiden van het beroemde koraalrif Great Barrier Reef aangevallen door een haai. De 33-jarige man stierf aan zijn verwondingen. Het gaat al om de tweede dodelijke haaienaanval dit jaar in Australië, en de derde aanval in dezelfde buurt.

De aanval gebeurde maandagavond aan de Whitsunday-eilanden. De man was samen met een groep vrienden van een boot de zee ingedoken om te zwemmen.

Het 33-jarige slachtoffer raakte zwaargewond aan armen en benen. Hij kreeg de eerste zorgen toegediend op de boot, waarna hij met een helikopter werd overgebracht naar het ziekenhuis. Daar overleed hij in de loop van maandagnacht. “De beet was verschrikkelijk. De man had enorm veel bloed verloren en stierf aan een hartstilstand”, getuigt één van de hulpverleners.

In september raakten in dezelfde regio een vrouw van 46 en een dag later een meisje van 12 zwaargewond bij een haaienaanval. Het kind verloor een been, maar beiden overleefden. In de dagen na de aanval werd de jacht op het dier ingezet, waarbij zes haaien konden worden gevangen.

De Whitsunday-eilanden zijn een van de populairste vakantiebestemmingen in Australië, met jaarlijks meer dan 750.000 bezoekers. De lokale autoriteiten hebben aan de deelstaatregering van Queensland gevraagd om vallen uit te zetten in het gebied. Toeristen wordt intussen aangeraden uit het water te blijven in de regio.