Nederlandse ex-televisiepresentator Masmeijer vecht uitlevering aan België aan

De rechtbank in Amsterdam behandelt vandaag de uitleveringszaak tegen Frank Masmeijer. De voormalige Nederlandse tv-presentator is in ons land vorig jaar veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf voor zijn rol in een drugszaak. De Belgische autoriteiten hebben om zijn uitlevering verzocht.

Ten tijde van het vonnis van de rechtbank in Antwerpen was Masmeijer (57) al een tijd op vrije voeten. Bij de uitspraak, waarin werd bepaald dat hij opnieuw de cel in moest, bleef hij weg. Sindsdien was hij een gezocht persoon. Op 23 oktober werd Masmeijer in een hotel in Breda gearresteerd. Daags na zijn arrestatie werd Masmeijer onder voorwaarden weer vrijgelaten. Hij verzet zich nu tegen zijn uitlevering. Zijn advocaat Geert-Jan Knoops zal dat verzet toelichten tijdens de zitting in Amsterdam.

Masmeijer heeft tegen het Antwerpse vonnis hoger beroep aangetekend. Naast de acht jaar cel heeft de rechtbank hem 48.000 euro boete opgelegd. De zaak draait om de smokkel van 467 kilo cocaïne, via de haven van Antwerpen. De behandeling van de zaak in hoger beroep gaat op 16 november van start.