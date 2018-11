Twee gevangenen in Amerikaanse dodencel plegen zelfmoord

Twee mannen die in de Verenigde Staten ter dood veroordeeld waren voor moord, hebben het voorbije weekend zelf een einde gemaakt aan hun leven. Dat maakten de penitentiaire autoriteiten in Californië maandag bekend. Er moet wel nog een autopsie worden uitgevoerd.

Eén van hen is de 54-jarige seriemoordenaar Andrew Urdiales, die vrijdagavond in zijn cel in San Quentin buiten bewustzijn werd aangetroffen. De hulpdiensten slaagden er niet meer in de man te reanimeren. De voormalige militair werd in oktober vorig jaar veroordeeld tot de doodstraf voor de moord op vijf vrouwen tussen 1986 en 1995.

Zondag werd dan de 51-jarige Virendra Govin levenloos aangetroffen in zijn cel. Hij kreeg in 2004 de doodstraf voor de moord op vier leden van dezelfde familie in de buurt van Los Angeles. Volgens de autoriteiten is er geen verband tussen beide zaken.

In de dodencel in Californië zitten momenteel zo’n 740 gevangenen te wachten op hun executie. Ook in het verleden waren er al die zelf een einde aan hun leven maakten.