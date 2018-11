Nederlandse regeringspartij wil nieuwe kerncentrales bouwen

Er moeten zo snel mogelijk nieuwe kerncentrales gebouwd worden in Nederland om de klimaatdoelen te halen. Dat heeft VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff maandag in het actuaprogramma Nieuwsuur gezegd.

De Nederlandse regering wil snel tot een klimaatakkoord komen, waarbij de uitstoot van het broeikasgas CO2 drastisch moet worden verminderd. Volgens de VVD’er vormt kernenergie met zon en wind een mooi pakket maatregelen om de klimaatdoelstellingen te halen. Hij wijst erop dat kernenergie geen CO2 uitstoot. “Wat mij betreft gaan we snel beginnen”, alus Dijkhoff, die zegt niet in te zien hoe de klimaatdoelstellingen te halen zonder kernenergie. “Ik hoop dat we er rationeel naar kijken”.

Coalitiepartner D66 ziet niets in het plan. D66-leider Rob Jetten zei serieus naar de voorstellen te willen kijken, maar hij denkt dat er ook nieuwe en betere technieken mogelijk zijn dan kernenergie. Ook oppositiepartij GroenLinks ziet het niet zitten. “Het duurt tenminste tien jaar om een kerncentrale te bouwen in Nederland. Tegen die tijd moeten we al de helft minder CO2 uitstoten. Het klimaatprobleem is urgenter”, zegt GroenLinks-leider Jesse Klaver op Twitter.

Nederland telt vandaag één kerncentrale: in Borssele in Zeeland.