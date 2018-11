Rechter moet beslissen over “beheer met geweer” in Nederlands natuurgebied: 1.830 herten afschieten of niet?

Omdat ze de vogels verjagen en ze vorig jaar massaal crepeerden van de honger en de kou, wil de Nederlandse provincie Flevoland 1.830 herten neerschieten in het natuurgebied Oostvaardersplassen. Zes natuurorganisaties stapten naar de rechter tegen dat “beheer met geweer”. Die beslist over twee weken of er nu geschoten mag worden of niet.