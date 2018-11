Nostalgie: ‘geitje’ herrezen op twee wielen

Het mythische 2PK’tje, het ­oer-Franse autootje van Citroën dat bij ons ook bekendstaat als het ‘geitje’, viert dit jaar zijn 70ste verjaardag. En dat wilde het Italiaanse carrosseriebedrijf “South Ga­rage” niet onopgemerkt voorbij laten gaan.

Op het motorsalon van Milaan, dat ­donderdag zijn deuren opent, stelt het bedrijf in première een omgebouwde ­Triumph Bonne­ville voor met de look & feel van het 2PK’tje, in Charleston-outfit. Die uitvoering in twee kleuren was in de jaren 80 waanzinnig populair. Vooraan en op de brandstoftank prijkt in chroom het ‘dubbele chevron’-logo van het Franse automerk. Achteraan kreeg de motor de bekende wielkasten van het ‘geitje’.

Of die “pure nostalgie op twee wielen” effectief in productie gaat, laat staan hoeveel de motorfiets dan moet kosten, is nog niet bekend.